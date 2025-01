"Anche a mezzo servizio, Gudmundsson è meglio di Beltran. La Fiorentina non può perderlo, mi aspetto che Palladino faccia chiarezza"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Vorrei chiedere a Palladino di Gudmundsson, è una situazione poco chiara e la conferenza di domani sarà un'occasione per far luce. L'islandese ad oggi è nettamente il talento inespresso della rosa, vorrei capire come lo stanno gestendo perché sembra spento. La Fiorentina non può permettersi di perderlo, e comunque Gudmundsson a mezzo servizio è meglio di un Beltran che non mette mai piede in area”.

“Ranieri e Comuzzo non si toccano”

Poi ha aggiunto: “Diverso il discorso di Pongracic, che dopo l'infortunio di inizio stagione ha perso il posto. Anche se stesse bene, oggi non puoi togliere Comuzzo e Ranieri. Colpani lo valuto a metà: sta facendo un grande lavoro difensivo, ma con la palla tra i piedi rende poco”.

“Frendrup sarebbe il profilo ideale”

Infine sul mercato: “Il centrocampo è il reparto più in difficoltà, nelle ultime partite ci hanno mangiato. Adli e Cataldi non possono giocarle tutte e da soli fanno fatica, manca quel combattente che era Bove. In tal senso Frendrup sarebbe il profilo perfetto, mentre Folorunsho è un giocatore a mio avviso più offensivo ma che comunque farà comodo nelle rotazioni”.