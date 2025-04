Sacchetti: "A Verona, dopo 40 anni dallo scudetto, la gente ci ringrazia ancora. Palladino ha capito i propri errori, adesso la Fiorentina..."

Questo pomeriggio l’Hellas Verona festeggia i 40 anni dallo storico scudetto del 1985, e tra i tanti ex giocatori presenti c’era anche Luigi Sacchetti, ex centrocampista tra le altre anche della Fiorentina dei primi anni ’80. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

”Sicuramente è stato un momento particolare quello di ricordare i 40 anni da quello Scudetto, ringraziamo la società e tutta le gente che è venuta. Soprattutto ringrazio i miei ex compagni di squadra che vedo essere ancora in forma splendida”.

“Lo scudetto del Verona come quello del Leicester di Ranieri? Facemmo qualcosa di particolare”

“Quell’anno è stato fatto davvero qualcosa di particolare. In Inghilterra hanno omaggiato giustamente il Leicester di Ranieri, però seppur quella squadra avesse davanti club più forti, aveva comunque una proprietà facoltosa alle spalle. E' stato qualcosa di incredibile. Io vivo a Verona, ma tutte le volte che faccio un giro per la città è come se fossi tornato in città per la prima volta. La gente ti ferma, ti ringrazia. La città è rimasta molto legata a noi e noi dobbiamo molto alla società”.

“Mai come quest'anno la salvezza è alla portata del Verona”

Un commento anche sulla squadra di Zanetti, e sugli obiettivi di fine stagione: ”Intanto credo che la salvezza sia a portata di mano e questa mi sembra una bellissima cosa. Della società ho conosciuto oggi il Presidente Zanzi, mi sembra una persona in gamba, disponibile, trasmette empatia e questo è importante nel nuovo calcio”.

"Palladino ha capito i propri errori e adesso la Fiorentina gioca bene"

Da ex viola, ha anche speso due parole per la Fiorentina di Raffaele Palladino: “La Fiorentina sta facendo bene, ha momenti di alti e bassi. Probabilmente Palladino al suo arrivo non era ancora così deciso su come giocare e per questo ha pagato qualcosa durante l'inverno. La squadra è comunque buona e adesso ha capito come farla girare, i risultati ora stanno arrivando e spero che continuino ad arrivare".