Giani: "La Fiorentina è un orgoglio per Firenze e tutta la Toscana. E' importante che la Regione sostenga il Franchi"

Si era già espresso nei giorni scorsi in ottica Franchi e lo ha rifatto pochi minuti fa il Presidente della Regione, Eugenio Giani che tramite la sua pagina Facebook ha celebrato anche la vittoria odierna della Fiorentina:

"Oggi la Fiorentina ha mostrato tutta la sua voglia di vincere. Un orgoglio per Firenze e per tutta la Toscana. Per questo è importante che la Regione Toscana sostenga lo stadio, un investimento nello sport, nella città e nella comunità".