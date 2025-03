Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato anche di Fiorentina dalla premiazione del Trofeo Maestrelli. Queste le sue parole ai media presenti tra cui anche Fiorentinanews.com: “Se mi ha sorpreso il Bologna? Mi ha sorpreso più Italiano. I rossoblù hanno uno dei migliori ds della vecchia guardia che è Sartori.

Fiorentina? Ha vinto contro tutte le grandi, ha perso solo contro l'Atalanta. Ora deve dimostrare di essere padrona del campo, ad oggi non lo ha mai dimostrato e gioca di rimessa. Quando lo fa è bravissima. A Firenze son contenti che si sia vinto contro la Juventus, ma non si può arrivare noni. Adesso ci sono Atalanta e Milan, se la Fiorentina esce da queste due sfide con quattro punti può succedere di tutto. Coreografia? Io sono dalla parte dei tifosi, però bisogna stare nelle regole. Giustamente non potevano passare sopra a una parola pesante. La gente fuori da Firenze non sa che siamo ironici e ci piace scherzare”.