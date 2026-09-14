Semplici: "Strano quanto successo con Grosso. Mai stato feeling e mercato non adatto a lui"

Leonardo Semplici, allenatore fiorentino, ha parlato a Radio Bruno dell'inizio della stagione della Fiorentina.

Su Grosso

“Si era partiti con grandi presupposti. Per me non c'è mai stato feeling tra la società e Grosso. Il cambio con Vanoli è stato strano, ma sono dinamiche del calcio. Per me è stato comunque strano quanto avvenuto con Grosso. Secondo me il mercato non è stato quello che lui si aspettava o comunque adatto a lui”.

Su Vanoli

“Io penso che abbia rimesso al centro giocatori che con Grosso erano un po' ai mmargini. Nel finale di stagione ne aveva valorizzati diversi. Avrà il tempo per lavorare e per trovare amalgama ed equilibrio. Mastantuono? Sta emergendo. Poi anche a lui serve tempo per entrare nella mentalità. Ma là davanti la Viola ha tanta qualità. Fagioli? Questi giocatori vanno allenati. È Vanoli che peserà ciascuno e capirà cosa può fare”