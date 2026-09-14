Vanoli: "Abbiamo una pagina bianca da scrivere. Come si fa a non essere innamorati di Firenze? Piazza esigente, come me"

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato l'allenatore viola Paolo Vanoli, intervenendo sul suo ritorno sulla panchina gigliata.

Sul ritorno

“Sapete quanto sono legato a questi colori. C'è una nuova pagina bianca da scrivere insieme e la vogliamo riempire con cose belle. Siamo stati bravi e fortunati a cominciare con il piede giusto”.

Sul legame con Firenze

“Ho avuto la fortuna di vivere grandi emozioni con la Fiorentina. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa molto importante, ma dobbiamo cancellare il passato e pensare solo al futuro. Come si fa a non essere innamorati di Firenze? È una piazza che chiede tanto, come me. Anche se non lo faccio vedere sempre, ma anche io sono così”.