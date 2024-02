Massimo Basile, giornalista sportivo di fede viola con sede a New York, ha commentato su Facebook l'attuale, deprimente, periodo della Fiorentina di Italiano, che si sta mangiando le mani a vedere quanto bene sta facendo Jovic al Milan. Questo e non solo nelle prossime righe, in particolare sul tecnico gigliato:

Jovic al Milan

“Jovic non ha deluso a Firenze per le critiche o per Italiano. Il livello tecnico di una squadra alza quello del compagno, in allenamento e in campo. Se tu studi tutti i giorni con un ciuccio, difficilmente alzerai l'asticella. Jovic al Milan, comunque, gioca gli ultimi dieci minuti perché davanti ci sono Giraud e Leao. Lì saltano l'avversario sulle fasce e creano superiorità. E' tutto più semplice per un attaccante, perché la difesa si concentra su chi avanza senza avversari, e tu puoi scappare alle loro spalle”.

E ancora: “Pioli, per dire. A Firenze sembrava bollito. A Milano ha vinto lo scudetto. Ma con i giocatori che aveva da noi non lo avrebbe mai vinto. Italiano, per dire. Quando ha avuto l'ultimo centravanti vero (Vlahovic), lo ha valorizzato. Ma era talmente forte che faceva reparto da solo. Lo stesso valeva per Chiesa”.

La chiosa su Italiano

Infine: "La qualità media alza il livello del singolo, in campo e durante il lavoro in settimana. Il campione alza il livello della squadra, anche nei trasferimenti in treno. A noi mancano entrambi. Lo dico perché Italiano, diventato il bersaglio per non parlare di altro, in una squadra con una qualità maggiore è destinato a diventare probabilmente lo Jovic degli allenatori.

Non lo dico io, lo dice il calcio: se guardo l'organigramma societario, penso che l'unico che può avere una chance di andare in una big è l'allenatore, nessun altro. E lo dico pensando che uno come lui che soffre le critiche a Firenze, può sopravvivere difficilmente in una piazza più ambiziosa e spietata".