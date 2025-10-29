Martinez salta la Fiorentina per un tragico episodio. Marotta: "Fatto grave e delicato, siamo vicini a Josep"

Il portiere Josep Martinez non sarà a disposizione stasera contro la Fiorentina. Quanto a lui accaduto nelle ultime ore ha dell'incredibile: è stato involontario protagonista di un incidente stradale, investendo con la propria auto un anziano 81enne.

Martinez, niente Fiorentina: il brutto episodio di ieri

Lo spagnolo è sotto shock e dovrà definire la propria posizione giudiziaria. Il campo, in questo momento, è l'ultima delle priorità per il portiere, che non è stato convocato da Chivu per Inter-Fiorentina. Del ragazzo ha parlato anche Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro.

Marotta: “Siamo vicini a Josep”

“Quello che è successo è un fatto grave e molto delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è venuta a mancare, così come siamo vicini a Josep che conosciamo benissimo. Sappiamo che è una situazione tragica”.