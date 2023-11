Di Chiara: "La Fiorentina non può scegliere di lasciare da parte la Conference. Italiano? A volte troppo prevedibile"

Alberto Di Chiara, ex calciatore anche Viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina in vista del match di stasera:

“La Fiorentina non può scegliere fra una o l’altra competizione perché se poi qualcosa non andasse per il verso programmato, rimarrebbe a mani vuote. Periodo grigio per i Viola, inutile nasconderlo, va ritrovata la rete stasera”.

Nzola e Beltran insieme?

E ancora: “Bonaventura compensa quello che non apportano gli attaccanti. Se Nzola e Beltran non si sbloccano, un ottimo allenatore dev’essere in grado di cambiare. Due punte o in coppia, Italiano deve fare qualcosa: magari insieme si potrebbe compensare”.

Italiano troppo prevedibile

Infine: “Fiorentina spesso troppo prevedibile. Contro Juventus e Milan ha perso allo stesso modo, facendo un sacco di cross ma non raccogliendo praticamente nulla. Con la Juve sembrava di vedere un allenamento ‘attacco contro difesa’”.