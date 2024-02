L'unica certezza del futuro di Amrabat è l'addio al Manchester United. Il centrocampista farà ritorno alla Fiorentina

Nell'ultimo giorno del mercato estivo, la Fiorentina è riuscita a terminare la ‘telenovela’ Sofyan Amrabat, che ha scelto il Manchester United e la Premier League. L'avventura del marocchino sta andando forse nel peggiore dei modi: l'allenatore Ten Hag, colui che ha spinto per portarlo in Inghilterra, lo ha praticamente scaricato e ha certificato le difficoltà dell'ex viola.

Amrabat tornerà a Firenze

Il Manchester Evening News conferma: lo United non eserciterà il diritto di riscatto per Amrabat; cifra fissata intorno ai 20 milioni di euro. Il marocchino, dunque, farà ritorno alla Fiorentina. E qui si fermano le certezze del suo futuro, perché la permanenza in viola è ipotesi lontana e l'addio allo United è cosa certa.