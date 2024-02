Ten Hag non vede più Amrabat, che scalda ancora la panchina. E intanto il Manchester United torna a perdere

Il ritorno di Sofyan Amrabat alla Fiorentina è ormai una formalità. Se il riscatto era lontano già ad ottobre, adesso il marocchino non trova più spazio al Manchester United. Nell'ultimo mese ha raccolto soltanto sette minuti di gioco e, anche oggi, nella sfida contro il Fulham, il centrocampista di proprietà della Viola ha scaldato la panchina. Ten Hag non vede più il suo pupillo, tanto cercato in estate.

Non si salva lo United

Dopo una convincente risalita nel mese di febbraio, con 4 vittorie consecutive, il Manchester United torna alla sconfitta in modo clamoroso: a ‘Old Trafford’ è 1-2 tra i Red Devils e il Fulham. Segnano due difensori, a Calvin Bassey risponde Maguire al novantesimo minuto. Finché Iwobi, al 97°, non firma la vittoria dei Cottagers.