The same old story: Amrabat torna a Manchester dopo la Coppa d'Africa, ma gli viene preferito un 2005 nello spareggio-Champions

Non si può certo dire che Sofyan Amrabat sia un titolare inamovibile del Manchester United, anzi. Il mediano di proprietà della Fiorentina, tornato recentemente in Inghilterra dalla cocente delusione della Coppa d'Africa, è stato panchinato da Erik ten Hag nella sfida di questo pomeriggio cruciale per la zona Champions League.

Il tecnico olandese ha preferito ancora Mainoo, giovane centrocampista (classe 2005), cresciuto nelle giovanili dello United, anziché il marocchino che è stato eliminato agli ottavi di Coppa d'Africa. Nella partita contro l'Aston Villa, accanto a Casemiro non c'è Amrabat, che figura comunque nell'elenco della panchina. L'ennesima bocciatura, che conferma la same old story dell'ex numero 34 viola, che a giugno rivedremo a Firenze.