Siemieniec: "Abbiamo un'esperienza europea simile a quella della Fiorentina, che magari ha poco entusiasmo. Freddo? Mica siamo al polo nord"

Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico dello Jagiellonia Adrian Siemieniec è intervenuto in conferenza stampa: “Non temo nessun giocatore in particolare della Fiorentina. Abbiamo analizzato la rosa, ha uno spessore economico che noi non abbiamo. Se non gioca Kean gioca Piccoli, pagato 25 milioni di euro: lo Jagiellonia non ha mai speso così tanto per un giocatore”.

“Se metteranno Kean e De Gea al ritorno, per noi è un successo”

“Il club ha pur sempre disputato 3000 partite in campo europeo nella sua storia. Adesso ha una situazione difficile in campionato, però questo non cambia il valore della squadra. Noi dobbiamo fare il nostro. Se la Fiorentina metterà Kean e De Gea al ritorno, vorrà dire che abbiamo fatto un'ottima partita all'andata. Sarebbe un grande successo. Magari a Firenze c'è poco entusiasmo per giocare contro una squadra polacca… Proveremo ad arrivare al ritorno con un buon risultato”.

“Freddo? Non siamo mica al polo nord…”

Il freddo può condizionare la partita? “La Fiorentina sa che clima troverà qui da quando è atterrata a Varsavia. Non siamo mica al polo nord… Sento parlare solo del tempo e del clima. So benissimo chi andremo a sfidare, non è una squadra debole. Vedremo una gara equilibrata, magari con i primi minuti un po' complicati ma faremo di tutto. A livello internazionale abbiamo un'esperienza simile alla Fiorentina”.