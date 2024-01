Base e bonus: Ecco l'offerta per Vargas. I tempi stringenti che la Fiorentina deve rispettare

In tema di esterni offensivi, al di là di tutto e al netto di possibili rilanci, l'obiettivo numero della Fiorentina era e resta Rubén Vargas.

L'offerta che verrà formalizzata

Ci sono da stringere i tempi, per questo i viola formalizzeranno la loro prima offerta all’Augsburg per lo svizzero, che ha già fatto sapere, tramite i propri agenti, di gradire l’ipotesi di trasferirsi a Firenze.

5 milioni di euro la base. A questa cifra ci sono dei bonus facilmente raggiungibili da aggiungere per un totale di 8 milioni di euro per il giocatore che quest'anno in Bundesliga ha segnato un gol e ha offerto un assist per i compagni.

Tempi stringenti

Basterà questo per convincere l'Augsburg? Questo è il vero interrogativo. Anche perché la Fiorentina sarà in campo giovedì per la semifinale di Supercoppa e l'obiettivo sarebbe quello di dare a Italiano un altro rinforzo richiesto, prima di questo match chiave (dopo Faraoni).