La Fiorentina conferma: un difensore out dai convocati per ragioni legate al mercato

Mattia Viti
Mattia Viti. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Diversi i giocatore della Fiorentina assenti dalla lista dei convocati per la gara contro la Lazio. 

Un difensore in uscita

Oltre a Martinelli e Richardson, entrambi vicini alla cessione rispettivamente a Sampdoria e Nizza, è assente anche Viti. La Fiorentina conferma come il giocatore sia in uscita e sia assente per motivi legati al mercato. 

Anche un attaccante verso l'addio 

Assenti anche Dzeko e Fazzini, entrambi alle prese con problemi fisici. Tuttavia anche il bosniaco è vicino all'addio alla Fiorentina. 

