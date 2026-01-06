La Fiorentina conferma: un difensore out dai convocati per ragioni legate al mercato

Diversi i giocatore della Fiorentina assenti dalla lista dei convocati per la gara contro la Lazio.

Un difensore in uscita

Oltre a Martinelli e Richardson, entrambi vicini alla cessione rispettivamente a Sampdoria e Nizza, è assente anche Viti. La Fiorentina conferma come il giocatore sia in uscita e sia assente per motivi legati al mercato.

Anche un attaccante verso l'addio

Assenti anche Dzeko e Fazzini, entrambi alle prese con problemi fisici. Tuttavia anche il bosniaco è vicino all'addio alla Fiorentina.