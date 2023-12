Lavori al Franchi si parte a gennaio: Ecco i primi interventi che verranno fatti allo stadio

Prima le offerte, poi i lavori. Il processo di trasformazione dello stadio Artemio Franchi, nei fatti è già iniziato.

Si parte in Ferrovia

E a gennaio ci saranno i primi interventi sull'impianto. La Curva Ferrovia verrà chiusa e ci sarà l'abbattimento di alcune strutture come il parterre, le scale (quelle che non sono elicoidali) e il vecchio tabellone, quello che venne installato ai tempi di Italia 90 e che ora è coperto da un maxi cartellone pubblicitario.

Lavori per lotti

I lavori procederanno per lotti, dopo la gara per il primo, ovvero quello già finanziato coi fondi dello Stato, ci sarà l'integrazione con il secondo, non appena verrà trovata la copertura finanziaria (e qui potrebbe entrare in scena la Fiorentina). Il primo lotto dovrà essere completato entro il 2026.