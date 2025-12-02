​​

La Nazione: Il patto squadra-tifosi per uscire dalla crisi

Redazione /
La Nazione

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione

Pagina 2

Ampio spazio per: “La stagione in un mese Dal Sassuolo alla Lazio Via al mini-campionato che vale la salvezza”. Sottotitolo: “Tre sfide decisive al Franchi. I calcoli: 11 punti sono pochi”. Di spalla: “Disastro in difesa Sono 9 i gol subiti da palla inattiva”. 

Pagina 3

Qui leggiamo: “Il patto per uscire dalla crisi Squadra-tifosi, ecco la tregua “Noi con voi se darete tutto”. E ora il maxi-esodo di Reggio". Sottotitolo: “La richiesta dei giocatori agli ultras: ”Abbiamo bisogno del vostro aiuto, questo lo capite?". Di spalla infine: “Discorso a testa alta Il coraggio di Dzeko”. 

