La Nazione: Il patto squadra-tifosi per uscire dalla crisi
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
Ampio spazio per: “La stagione in un mese Dal Sassuolo alla Lazio Via al mini-campionato che vale la salvezza”. Sottotitolo: “Tre sfide decisive al Franchi. I calcoli: 11 punti sono pochi”. Di spalla: “Disastro in difesa Sono 9 i gol subiti da palla inattiva”.
Pagina 3
Qui leggiamo: “Il patto per uscire dalla crisi Squadra-tifosi, ecco la tregua “Noi con voi se darete tutto”. E ora il maxi-esodo di Reggio". Sottotitolo: “La richiesta dei giocatori agli ultras: ”Abbiamo bisogno del vostro aiuto, questo lo capite?". Di spalla infine: “Discorso a testa alta Il coraggio di Dzeko”.
💬 Commenti