Carnevali: "Non ci sono state ancora richieste per il Sassuolo e nessuno qui è in vendita. Berardi..."

Per il Sassuolo, dopo la retrocessione in Serie B, è tempo di pensare al calciomercato. La Fiorentina ha come obiettivi uno dei centravanti neroverdi, Andrea Pinamonti, ma tanti altri potrebbero partire quest'estate. A tal proposito, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato al festival della Lega Serie A. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Vogliamo ripartire immediatamente con l'ambizione di risalire nella massima categoria. Siamo consapevoli delle difficoltà che avremo, ma è importante crederci”.

“Nessuno qui è in vendita”

Sul mercato: “Non abbiamo ancora parlato coi calciatori. Il nostro obiettivo, comunque, non è fare cessioni e non ci sono state ancora richieste, nonostante si sia avvicinato qualche procuratore. Penso più a costruire che a vendere, nessuno è in vendita. Berardi? Lo aspettiamo a braccia aperte. Lo vediamo tutti i giorni, sta recuperando”.