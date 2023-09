Il Viola Park è ancora a porte chiuse e anche la Fiorentina Femminile è costretta a trasferirsi (momentaneamente) a Sesto Fiorentino

Dopo la Fiorentina Primavera, anche la Fiorentina Femminile è costretta a trasferirsi a Sesto Fiorentino per la prima partita del proprio campionato. Sarà dunque lo stadio Torrini lo scenario per la prima giornata di Serie A femminile tra Fiorentina e Sassuolo, dato che non è ancora arrivato l'ok per l'ingresso dei tifosi ai due mini stadi del Viola Park.

Dopo che sarà arrivata l'agibilità, entrambe le squadre dovrebbero giocare le proprie partite casalinghe nel nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli.