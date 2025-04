Il Cagliari dà informazioni sui biglietti per la gara con la Fiorentina e su eventuali rimborsi: ecco la nota del club sardo

Il Cagliari Calcio ha diramato sui propri canali ufficiali le informazioni sui titoli di accesso alla partita di mercoledì e le modalità di rimborso.

I biglietti già acquistati dai tifosi viola, come previsto, rimarranno validi anche per la partita del 23: in alternativa, chiunque volesse rimborsare il proprio tagliando, potrà farlo. Naturalmente, resterà chiusa la vendita di nuovi biglietti.

Questa la nota ufficiale: "Facendo seguito al rinvio delle gare della 33ª giornata del campionato, la Lega Serie A ha comunicato il programma dei recuperi dei match: la partita dell’Unipol Domus tra Cagliari e Fiorentina, fissata inizialmente lunedì 21 aprile alle 15, verrà giocata mercoledì 23 aprile alle ore 18.30.

I tagliandi già acquistati per il match, compresi gli abbonamenti, saranno regolarmente validi. I tifosi in possesso di un biglietto gara che non potranno assistere alla partita avranno la possibilità di richiedere il rimborso secondo le procedure che verranno comunicate prossimamente. Chi volesse acquistare un biglietto, salvo disponibilità posti, potrà farlo da domani – martedì 22 – nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.

Resterà chiusa la vendita alla giornata di domenica 20 aprile del Settore Ospiti: i tifosi della Fiorentina che non avranno modo di assistere alla gara potranno richiedere il rimborso."