Ufficialmente slittate tutte le partite di oggi a mercoledì 23, alle 18.30. La Fiorentina, che rimarrà a Cagliari fino alla partita, vede dunque una modifica al suo calendario che cambia le carte in tavola e che, inevitabilmente, va a mettere confusione nel calendario in avvicinamento alla semifinale di andata di Conference League, contro il Betis.

Due percorsi molto diversi

Sì, perché se originariamente la Fiorentina avrebbe dovuto giocare il 21 (oggi) e il 27 (contro l'Empoli, al Franchi), per poi partire alla volta di Siviglia dove la semifinale di andata si disputerà il primo maggio, adesso i viola si trovano a dover affrontare 3 partite in 8 giorni. Betis, che invece non ha visto la sua partita di stasera rinviata e che quindi giocherà regolarmente oggi, poi giovedì 24, per poi potersi riposare fino al primo maggio. Un calendario che quindi va a penalizzare la Fiorentina, che potrebbe arrivare alla semifinale ben più stanca della sua avversaria.