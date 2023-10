Il difensore della Fiorentina Yerry Mina, oggi, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il colombiano, dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, non era ancora riuscito a unirsi ai suoi compagni. Arriva un segnale importante, da capire se il centrale difensivo sarà a disposizione di Italiano già dalla sfida contro la Lazio.

Intanto, ecco le parole di Mina su Instagram: “Felice di tornare ad allenarmi con i miei compagni, dopo alcune settimane di assenza. Ogni giorno ho sensazioni sempre migliori, sono motivato e preparato ad unirmi al gruppo”.

Di seguito, le foto: