In attesa di Fiorentina-Bologna di settimana prossima, Italiano commenta: "In trasferta ci manca sempre qualcosa, è una questione psicologica"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta che i suoi affronteranno contro il Cagliari domani. Tra i temi toccati proprio quello delle difficoltà nel giocare fuori casa, anche in vista di una sfida in trasferta contro la Fiorentina, in programma il 26 ottobre.

Il commento sulle trasferte

“Cosa ci manca per cambiare passo in trasferta? Mi viene da pensare un po' di carattere, personalità, gestione dei momenti, malizia. Dobbiamo cercare di innalzare tutti questi aspetti mentali e caratteriali quando siamo lontani dal nostro stadio, perché lì la nostra gente ci fa sentire invincibile. Penso sia tutta una questione psicologica”.

Come l'anno scorso

Effettivamente, il campo - almeno per quanto riguarda le sfide contro la Fiorentina alla guida del Bologna - gli dà ragione: l'anno scorso al Dall'Ara vinsero i felsinei per 1-0, mentre a Firenze si imposero i viola per 3-2.