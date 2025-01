Grande atmosfera al Franchi: Cori per Bove e contro la Juventus. Assenza importante da segnalare VIDEO FN

Bella atmosfera allo stadio Artemio Franchi dove i tifosi della Fiorentina sono accorsi in buon mumero per vedere l'allenamento a porte aperte di Capodanno.

Grandi applausi all'indirizzo della squadra e anche, in particolare, a Edoardo Bove, che è in campo anche se ovviamente non può allenarsi.

Cori anche contro la Juventus, formazione affrontata nell'ultimo turno di campionato.

Da segnalare l'assenza di Danilo Cataldi anche se non è dato sapere al momento il motivo della sua mancanza.