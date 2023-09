Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto sui canali ufficiali del club a pochi istanti dall'inaugurazione del Rocco B. Commisso Viola Park: “Sono emozionato. Abbiamo lavorato quasi due anni e mezzo qui, è dal primo giorno che siamo arrivati che abbiamo dedicato tempo al progetto. Non faccio nessuna critica, perché qui mi hanno detto che queste sono pratiche veloci. Non in America, ma a Firenze sì evidentemente”.

E aggiunge: “Vincere un trofeo? Certo, spero sempre. Però ricordiamo di aver fatto due finali, un po' come ha detto Mourinho nel percorso degli ultimi anni. Noi purtroppo le abbiamo perse entrambe. Partita contro il Frosinone? Può succedere non riuscire a concretizzare le occasioni”.

Sulle parole di Abodi in tema stadio: “Condivido. Siamo in ritardo, in generale e non solo qui. Perché a Firenze è tutto bello e gli stadi non possono essere belli? Serve un qualcosa di adeguato alla città. Non voglio fare promesse, in futuro vedrò cosa posso fare. I soldi sono finiti su questo fronte”.

Su Dodô: "Povero, è un ragazzo che incute molta tenerezza in generale. Confido nel fatto che possa tornare in campo nei prossimi 5-6 mesi. Biraghi? Domani sapremo se potrà giocare e quali sono le sue condizioni".