Non c’è due senza tre, benvenuto Maat: la passerella emozionante di Caprini. E potrebbe non essere finita qui

È il 92esimo, la Fiorentina vince 3-0 contro l’Inter e mister Raffaele Palladino concede una meritata standing ovation a Moise Kean, autore di una doppietta e salito a quota 15 gol in campionato. A prendere il posto del bomber viola è Maat Daniel Caprini, giovane attaccante classe 2006, da poco aggregato stabilmente alla prima squadra gigliata dopo 21 gol in 62 gare con la Primavera, dal maggio del 2023 ad oggi. Un elemento di prospettiva e duttilità e anche buona fisicità, che è stato felicissimo di ‘spostare la roba nello spogliatoio dei 'grandi’, come detto qualche giorno fa da Galloppa, allenatore della Primavera viola.

Quello di Caprini è il terzo debutto stagionale

Caprini è un attaccante versatile, nasce prima punta ma ha saputo fare le cose migliori partendo largo a sinistra, per rientrare e calciare oppure fornire suggerimenti ai compagni. L’attaccante con tre passaporti, italiano, francese e guineano, è una presenza stabile nelle giovanili dell’Italia: per lui 3 reti tra Under 18 e Under 19. Quello di Caprini è il terzo debutto stagionale in prima squadra, dopo quelli di Jonas Harder e Tommaso Rubino. Per Harder il debutto è arrivato solo in Conference League, mentre Rubino ha già avuto spazio anche in Serie A. Caprini adesso attende anche il debutto europeo, che potrebbe arrivare presto.

Il difensore Leonardo Baroncelli

Altri candidati da monitorare con attenzione

La Fiorentina però ha altri ragazzi che stanno mettendosi in mostra in Primavera e che prima del termine della stagione potrebbero fare il loro debutto tra i ‘grandi’. I nomi più caldi sono quelli di Eddy Kouadio, 2006, e Leonardo Baroncelli, 2005, in difesa, quello di Riccardo Braschi, 2006 in attacco (già 11 reti in 24 presenze stagionali per il centravanti viola). I tre giovani sopracitati figurano tutti nella Lista B di Conference League, e potranno essere chiamati da Palladino a presenziare nelle prossime sfide europee, sperando di giocare anche i primi minuti da veri calciatori della Fiorentina.