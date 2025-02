L'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari: “Prima mezz'ora brutta, abbiamo preso due gol assurdi. Poi i ragazzi hanno avuto una grande reazione, dal finale di primo tempo alla fine la partita l'abbiamo fatta solo noi e dispiace non aver sfruttato alcune occasioni per segnare il 3-2. Mi dispiace anche per come sono andati i rigori, dove ci eravamo portati in vantaggio. Fa male uscire così, ma fa parte del calcio”.

Poi ha aggiunto: “Non siamo arrivati bene a questa partita, tanti giocatori non erano al top fisicamente. In campo poi siamo stati un po' confusionari, questa eliminazione ci deve servire per alzare la testa e resettare in vista delle prossime partite di campionato. Non si può vincere sempre ma dispiace, avevamo tutte le carte in regola per andare in semifinale".

Sugli assenti: “Oggi mancavano dei giocatori che solitamente ti danno qualcosa in più, oltre banalmente ad allungare la rosa. In partite secche giocatori come Baroncelli o Caprini possono fare la differenza, in più c'era chi non stava bene e mi ha dato fastidio non potermi giocare una partita così importante al massimo delle possibilità. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi”.

Su Caprini: “Fisicamente è quello che può tenere più botta nel calcio dei grandi. Se Palladino ha deciso di promuoverlo in prima squadra vuol dire che l'ha visto bene in allenamento, noi ovviamente siamo felici. Ci è venuto a salutare ed era contentissimo, ha spostato le sue cose nello spogliatoio dei grandi e ho visto la gioia sul suo volto”.

Infine: “Lunedì ci giochiamo la testa della classifica contro la Roma, sono partite belle che fanno crescere. Mi auguro di arrivarci con i giocatori al top della condizione, questo gruppo si merita di vivere un finale di stagione importante”.