Il Manchester United ha definito il rinnovo a cifre mostruose del trascinatore Bruno Fernandes ed è pronto ad annunciare Matthijs De Ligt come nuovo giocatore del club. Il difensore olandese classe ‘99, ex Juventus, arriva dal Bayern Monaco per 50 milioni complessivi.

L'olandese è pronto a prendersi subito la 4

Salvo clamorose sorprese, come annunciato De Ligt andrà a prendere la casacca 4, al momento libera, la preferita dal difensore olandese e sempre indossata in carriera dal roccioso centrale tra Ajax, Juventus e Bayern Monaco.

Il futuro di Amrabat è ancora incerto, ma il numero cambierà in caso di ritorno in Inghilterra

Il numero 4 è stato lasciato libero da Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dal prestito ai Red Devils ed ora al centro di nuove valutazioni in vista della prossima stagione, il cui inizio ufficiale per la squadra viola è ormai alle porte. Amrabat gradirebbe il ritorno al Manchester United, che attende di capire se ci saranno le possibilità di riportare il marocchino da Ten Hag a condizioni vantaggiose. Comunque vada, però, Amrabat dovrà con tutte le probabilità del caso rinunciare all'amato 4. A Firenze, invece, il 4 è libero dopo l'addio di Milenkovic…