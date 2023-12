VIDEO: I tifosi del Catanzaro contro il Pisa si scatenano con cori a sostegno di Firenze e la Fiorentina

Nella gara di ieri in Serie B tra Catanzaro e Pisa, vinta per 2-0 dai calabresi che hanno raggiunto il terzo posto in classifica, i tifosi di casa si sono scatenati nel lanciare cori dedicati alla Fiorentina e alla città di Firenze. Come è risaputo la curva giallorossa e quella viola sono da tempo gemellate, e contro una rivale storica dei viola come la squadra nerazzurra, che è attualmente al tredicesimo posto in classifica, i supporters locali hanno voluto scaldare l'ambiente portando alto a gran voce il nome della Fiorentina.

Di seguito il video dei cori dei tifosi del Catanzaro nella partita di ieri: