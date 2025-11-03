Il Genoa la vince nel recupero: adesso la Fiorentina è ultima in classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18:30 è andato in scena un match che toccava da vicino - ahinoi - la Fiorentina. L'ultima in classifica, il Genoa, era ospite del Sassuolo a Reggio Emilia, per il posticipo del pomeriggio del lunedì di Serie A.

Incredibile a Reggio Emilia

Ebbene, proprio i rossoblù sono andati avanti con una grande rete dell'ucraino Ruslan Malinovs'kyj, che ha sfondato letteralmente la porta. Il pari si è fatto attendere fino alla ripresa, con il timbro del sempreverde Berardi.

La Fiorentina ora è ultima da sola…

Nei minuti di recupero però arriva la più brutta delle notizie possibili per la Fiorentina. Leo Ostigard, di ruolo difensore, centra la rete del nuovo vantaggio ligure: è 2-1 al Mapei e così la Fiorentina, adesso, è da sola, ultima, in classifica…

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 21, Bologna 18, Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 13, Lazio 12, Cagliari 9, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Genoa 6, Verona 5, Fiorentina 4.