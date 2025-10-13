Un crescendo durato una giornata: Come passare dall'allarme alla speranza. Il momento decisivo

Un bel sospiro di sollievo. E' quello che hanno fatto i tifosi del Fiorentina, Pioli e tutti i dirigenti a seguito delle notizie arrivate su Kean nel corso delle ultime ore.

Un crescendo di notizie

Le indiscrezioni giunte per tutta la giornata di ieri non hanno fatto altro che escludere il peggio del peggio (come responso). E adesso tutti sperano, non solo che possa partecipare alla prossima trasferta di campionato dei viola col Milan, ma che addirittura possa restare in orbita azzurra per il match di domani contro Israele.

Risonanza magnetica e poi…

Decisiva in questo senso sarà la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà il centravanti viola. Ma messa in questo modo vuol dire essere anni luce avanti rispetto a quello che era stato paventato nei momenti successivi alla sua distorsione alla caviglia avvenuta a Tallinn. Vedere Kean zoppicare, dolorante per quanto accaduto, aveva fatto preoccupare tutti e non poco.