Olympiakos-Fiorentina, seconda finale persa di Conference League, rappresenta inevitabilmente una ferita ancora aperta per i tifosi viola. A circa una settimana dalla sconfitta, anche l'ex calciatore Luca Toni ne ha parlato su Eurobet.live: “Un peccato enorme. Anche perché so cosa sarebbe significato, per i tifosi della Fiorentina, portare una coppa a Firenze”.

“Italiano? Dispiace chiudere così”

E aggiunge: “Ho visto la maglia di un tifoso viola con scritto ‘Mai una gioia’, direi emblematica. Italiano? Un enorme dispiacere chiudere così, con la seconda finale persa di Conference League, ma è chiaramente un ciclo chiuso”.