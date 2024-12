De La Fuente: "Juventus squadra piu forte del campionato: all'andata ci hanno dato una lezione. La squadra vuole vincere"

Questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, alla viglia della sfida contro la capolista Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue considerazioni:

"La classifica dice che la Juventus è la più forte del campionato e le classifiche poche volte mentono. E’ una squadra che ha un nuovo allenatore che ha dato una impronta nuova alla squadra, che con il passare del tempo sta portando loro frutti. Sicuramente verranno qua per continuare a fare quello che hanno fatto finora, e mantenere la stessa scia che hanno trovato. Contro la Juventus forse è stata l'unica gara in cui ho sentito che la squadra nel secondo tempo non è stata protagonista, come aveva sempre fatto in precedenza con le altre. Ma questo forse è avvenuto perche dopo il 2-0 abbiamo smesso di lottare, uscendo di fatto dalla partita”.

“Abbiamo dimostrato di lottare sempre per i tre puti, con la Juve esame importante”

Ha anche aggiunto: “Con le ragazze stiamo lavorando per essere sempre in partita perché in passato siamo state bravissime a ribaltare ribaltato tanti risultati negativi iniziali. Dopo la partita di andata contro Juventus sembra che abbiamo imparato questa lezione ed è adesso contro di loro che dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo tutte le possibilità per fare la partita e cercheremo di non mollare un centimetro perchè la nostra forza, di squadra e gruppo, è sempre stata quella di lottare per i tre punti in qualsiasi occasione. Il campionato sta entrando nel vivo, il livello si è alzato tanto negli ultimi anni. So di avere a disposizione una ottima squadra che ha un canna le pallottole per fare bene. Sara importante non mollare un centimetro se vorremo fare bene”.