Il diktat sul mercato imposto dai conti del club. Fiorentina pronta a pescare a Bergamo e Roma, con un occhio anche al Chelsea

Il mercato invernale della Fiorentina rischia di essere complicato quanto il cammino in campionato.

Scongiurato il pericolo di andare incontro a sanzioni tese a limitare le prossime trattative, Goretti sarà comunque alle prese con un’impresa difficile, perché per intervenire su una squadra che dopo 14 turni di campionato non ha ancora vinto servirebbero fondi che al momento non ci sono. Questo a causa di spese ingenti già sostenute in estate e monte ingaggi davvero alto. La conseguenza di tutto ciò? Prima di ogni entrata sarà necessario concretizzare un’uscita.

Nizza, Bergamo e Roma

In uno scenario del genere chi potrebbe arrivare? Sul Corriere Fiorentino si legge che le difficoltà di Boga a Nizza o il poco spazio di Maldini e Brescianini all'Atalanta sono indicazioni di cui Goretti terrà di conto. Ma la Fiorentina starebbe raccogliendo informazioni pure sul conto del centrocampista della Roma Pisilli.

Le piste straniere

Quanto alle piste straniere, ci sono quelle che portano a giovani di talento poco impiegati come il difensore classe 2006 Acheampong o il ventunenne trequartista Buonanotte entrambi del Chelsea.