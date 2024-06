Longhi stronca Retegui: "Sono perplesso, non credo che possa dare quello che dava Vlahovic. Belotti? Ci speravo..."

Bruno Longhi, noto ed esperto giornalista sportivo, è intervenuto a TMW Radio dove ha commentato, fra le altre, il problema del gol della Fiorentina di Italiano, che potrebbe spostarsi a quella di Palladino. In particolare, Longhi si è espresso sull'obiettivo numero uno della Viola, Mateo Retegui.

Retegui può risolvere il problema del gol della Fiorentina?

"Sono un po' perplesso. A me non piace, ma è un mio giudizio. Non mi pare che possa dare quel quid in più che ha saputo dare Vlahovic. Speravo in Belotti, ma non è andato bene".

Ad ogni modo, la “questione” Retegui è stata rimandata a dopo l'Europeo, dato che il centravanti del Genoa potrebbe essere uno dei titolari dell'attacco di Spalletti a Euro '24.