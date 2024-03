Il sogno di Italiano: un trofeo per vendicare Praga e poi l'addio. Il patto tra i leader e il tecnico

La doppia beffa, soprattutto quella di Praga, ha scatenato il meccanismo che ha portato poi Italiano a restare un'altra stagione a Firenze. Da lì quella che secondo Repubblica è la strada tracciata nella mente del tecnico: l'addio a fine stagione, solo dopo però aver regalato un trofeo a Firenze e al presidente Commisso.

I leader dello spogliatoio sono con lui, da Milenkovic a Gonzalez e Bonaventura: tutti rimasti volentieri per portare a termine la missione. Così come l'anno scorso, Italiano ha due cartucce da giocarsi e il patto tra le parti è chiaro: dare il massimo fino al termine della stagione per non restare ancora a mani vuote.