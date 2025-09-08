Fontana: "L'assenza di Rrahmani apre un punto interrogativo. Davanti i viola attaccano bene lo spazio, ma in difesa..."

L'ex calciatore di Napoli e Fiorentina Gaetano Fontana ha analizzato il possibile andamento della partita fra la viola e i partenopei, concentrandosi principalmente sugli aspetti tattici.

L'assenza pesante in difesa

“L'assenza di Rrahmani? Sarà un'incognita. Quando ti manca un giocatore che rappresenta una certezza, si apre sempre un punto interrogativo. Però Conte saprà quale coppia centrale mandare in campo. Io non escluderei neppure Di Lorenzo come centrale, perché è uno di quei giocatori che sanno switchare e adattarsi: ha passo per coprire la profondità e può interpretare più ruoli".

Fontana prosegue analizzando l'attacco della squadra di Pioli: “Dall’altro lato la Fiorentina ha giocatori che attaccano bene lo spazio, Gudmundsson sa navigare tra le linee e creare collegamenti tra centrocampo e attacco. Lo sta facendo bene, soprattutto in Europa, dove ha mostrato grandi cose. Ma appena cala l’attenzione, la Fiorentina rischia: lo ha dimostrato nell’ultima partita a Torino. In campionato però il livello e gli avversari sono diversi, quindi resta comunque una squadra da tenere molto in considerazione”.