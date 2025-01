E se non arriva il sostituto di Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe tornare su... Biraghi! L'idea dei partenopei per un'opzione last minute

Doveva essere tra i primi partenti (visto gli annunci di società e procuratore), invece è ancora alla Fiorentina. Cristiano Biraghi è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro, con il mercato che scorre inesorabilmente verso il gong finale.

Come riporta tuttomercatoweb.com, però, il terzino sinistro viola potrebbe tornare nelle mire del Napoli nel caso in cui a Conte non venisse regalato il tanto cercato sostituto di Kvaratskhelia. Nel caso non si arrivasse a nessuno tra Garnacho e Adeyemi, il club azzurro potrebbe pensare negli ultimi 2-3 giorni di mercato di ingaggiare Biraghi come vice Olivera a sinistra, per spostare Spinazzola in avanti come vice Neres. Una possibilità che, però, si potrebbe sbloccare solo nelle ultime ore di mercato.