Robin Gosens, terzino della Fiorentina, ha parlato dell'ultimo periodo della squadra viola al podcast Copa TS. Queste le sue parole: “Cosa c’era che non andava prima della vittoria contro la Lazio? Ce lo siamo chiesti per diverso tempo. Siamo entrati in un vortice negativo e tutto andava storto. Poi contro la Lazio ritrovare la vittoria è stato molto molto importante. Sono stanco, ma felice".

Continua il giocatore viola: “Abbiamo chiuso una sorta di cerchio, rivincendo contro i biancocelesti e spero che adesso si possa continuare su questa strada. Anche all’andata abbiamo vinto 2-1 in casa con loro, quando le cose non andavano bene. Da lì in poi ne abbiamo vinte 8 di fila. Speriamo di replicare la striscia positiva. Credo che dopo le 8 vittorie ci fossero tante aspettative sulla Fiorentina e per una squadra giovane come la nostra non è stato facile gestire il tutto. Sembrava si dovessero vincerle tutte. Siamo qui e adesso vogliamo divertirci, vincendo le partite ma senza la pressione di dover vincere per forza. Ci mancano un po’ di punti in classifica, ma la vittoria contro la Lazio può essere una nuova svolta per noi”.

E sulla Conference: “Siamo stati bravi ad andare direttamente agli ottavi, perché così a febbraio ci possiamo riposare di più. Giocare ogni settimana è una vera e propria benedizione, invece giocare ogni tre giorni è molto duro. Questi due mesi saranno fondamentali per noi per crescere insieme e preparare l’ultima parte della stagione".

