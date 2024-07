Il freschissimo ex viola Nikola Milenkovic, passato al Nottingham Forest dopo ben 7 anni con la maglia della Fiorentina, era presente ad assistere all'amichevole tra Hull City e Fiorentina e a fine gara si è recato nello spogliatoio dei vecchi compagni per salutare tutti. Di seguito le parole del serbo classe '97.

‘Un grandissimo in bocca al lupo ai miei ex compagni per la prossima stagione’

“Un saluto a tutti i tifosi viola, un piacere venire a salutare tutti i compagni e i tifosi. Sono i miei fratelli, un piacere essere qua. Faccio loro un grandissimo in bocca al lupo per la stagione”.

‘A Firenze ho lasciato un gruppo di uomini fantastici’

"Per me una nuova sfida in Premier, un grande campionato, non sarà facile ma sono pronto. A Firenze ho lasciato un gruppo fantastico, di uomini straordinari e giocatori fantastici, spero con tutto il mio cuore che faranno qualcosa di grande".