Prima di raggiungere la Campania, Amatucci si lega ulteriormente alla Fiorentina: i dettagli

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, la Fiorentina ha deciso di cedere in prestito Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 vestirà la maglia della Salernitana in Serie B, ma prima di partire alla volta della Campania si è legato ulteriormente al club viola.

Insieme fino al 2027

Amatucci, infatti, ha firmato un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027. Segno che la Fiorentina crede in lui, nella speranza che il prestito in Serie B possa permettergli di crescere e farsi trovare pronto - tra un anno - per far parte a tutti gli effetti della prima squadra.