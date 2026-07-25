ll Livorno vuole continuare a stupire in Serie C: Lucarelli punta tutto su un ex Fiorentina

Questa mattina Tuttomercatoweb, nel fare il punto della situazione di alcuni club di Serie C, si è focalizzato su quella che sarà la stagione del Livorno di Cristiano Lucarelli. Dopo una salvezza tutt'altro che scontata, raggiunta con ampio anticipo, gli amaranto nella prossima stagione cercheranno di stupire tutti. A sottolinearlo è lo stesso tecnico che nel ritiro di Fanano, dove il Livorno si allena dal 18 luglio, ha sottolineato come sia indispensabile la permanenza di un giocatore in particolare.

Il Livorno riparte da un ex Fiorentina

Stiamo parlando dell'ex Fiorentina e Perugia, con un grande passato tra Lega Pro e Serie B, Samuel Di Carmine. Nelle ultime ore infatti, dopo che il giocatore era andato in scadenza a giugno, il club amaranto ha infatti raggiunto l'accordo per il rinnovo dell'attaccante classe 1988, che vestirà la maglia labronica anche nella prossima stagione grazie all'esercizio dell'opzione prevista nel contratto sottoscritto nell'agosto 2025.

Dopo una sola stagione Di Carmine è il punto fermo dei Labronici

Approdato al Livorno nell'estate del 2025 dopo le esperienze con Catania e Trento, dove aveva chiuso la stagione precedente con 14 gol, Di Carmine si è rivelato un punto di riferimento per la squadra nel campionato del ritorno in Serie C dopo la promozione dalla Serie D. Il rinnovo certifica la volontà della società di puntare ancora sull'esperienza, sul carisma e sulle qualità dell'attaccante, chiamato a guidare il reparto offensivo e a mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio degli amaranto.