E intanto la Puskas Akademia si rinforza: arriva un nuovo centrocampista, ma giovedì...

La Puskas Akademia, che ospiterà la Fiorentina giovedì prossimo per il ritorno dei playoff di Conference League, si butta sul mercato chiudendo un colpo: dal Groningen arriva il centrocampista classe 1997 Laros Duarte.

Ma giovedì non sarà a disposizione

Il centrocampista centrale capoverdiano è stato acquistato per una cifra vicina al milione di euro, dopo tre stagioni nel campionato olandese dove ha segnato 10 gol in 81 presenze. Non ci sarà possibilità però di vederlo in campo giovedì: le squadre hanno infatti consegnato delle liste alla UEFA che valgono sia per l'andata sia per il ritorno dei playoff, e non sono quindi modificabili con l'aggiunta di altri calciatori.