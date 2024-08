Entrati ufficialmente nell'ultima settimana di mercato e la Fiorentina deve correre. Amrabat decide i colpi a centrocampo

Siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana di mercato, con il gong finale che arriverà venerdì prossimo a mezzanotte. La Fiorentina ha da fare, e non poco. A partire dal centrocampo, con la questione Sofyan Amrabat a tenere banco. Il marocchino aveva le valige in mano, ma ogni giorno che passa è sempre più vicino alla permanenza a Firenze.

Più per la mancanza di offerte che per una sua decisione, ma l'ottimo rapporto con Palladino ha aiutato e non poco. Anche ieri sera il Franchi sembra averlo riaccolto bene dopo un addio non proprio dei migliori con la sua partenza verso Manchester di qualche mese fa.

Adesso ci sarà da capire cosa ne sarà del numero 4 viola. Se restasse la Fiorentina potrebbe pensare a un solo nuovo acquisto a centrocampo, mentre in caso di cessione gli innesti dovrebbero essere due. I nomi più caldi, secondo il Corriere dello Sport, sono quelli di Sandi Lovric ed Edoardo Bove, che costano circa 12 milioni, mentre rimane sullo sfondo l'opzione Arthur Melo, con un problema non da poco sull'ingaggio pesante.