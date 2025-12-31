Dragusin di rientro in Italia? Frank: "Per lui è un passo enorme scendere in campo dopo quasi dieci mesi"

L'ex difensore del Genoa Radu Dragusin, oggi al Tottenham è accostato a numerosi club italiani per il prossimo mercato di riparazione, tra cui anche la Fiorentina. Il centrale scuola Juventus, classe 2002, è rientrato da poco dall'infortunio al crociato ed ha nuovamente toccato il campo dopo molti mesi.

Le parole di Frank

Sul giocatore ha preso la parola l'allenatore degli Spurs, il danese Thomas Frank: "In questo momento sono semplicemente felice di vederlo scendere in campo dopo essere stato fuori per nove o dieci mesi. Per lui è un passo enorme. Questa è la cosa più importante".