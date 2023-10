Infinito Bonaventura: c'è il rinnovo automatico del contratto, ma l'idea della Fiorentina è quella di prolungare ancora. I dettagli

Come riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe intenzione di rivedere il contratto di Bonaventura, con il possibile rinnovo del centrocampista fino al 2025 con opzione per la stagione successiva.

La società viola, però, non ha fretta per un'operazione che potrebbe andare in porto nella seconda parte di stagione. Nonostante il contratto di Bonaventura scada il prossimo giugno, c'è una clausola nel suo accordo attuale che fa scattare il rinnovo automatico di un anno al raggiungimento delle 25 presenze in questa stagione. Bonaventura ha già collezionato 11 presenze in questo inizio di stagione.