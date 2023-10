Per la rubrica "La Barba al Palo" de Il Sole 24 Ore, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, si è soffermato sull'impresa della Fiorentina al 'Maradona' contro il Napoli campione d'Italia. Queste le sue parole:

"Ma ha perso il Napoli o ha vinto la Fiorentina al Maradona? Nei commenti del dopo partita il protagonista negativo è il Napoli, che si è fatto beffare dalla squadra di Italiano. Ma chi ha visto la partita sa che la Fiorentina ha vinto perché ha giocato meglio e per loro merito. Ho già visto un 1-3 così 54 anni fa. Un Napoli-Fiorentina nel quale due volte Rizzo e poi Maraschi fecero fuori il Napoli di Zoff.

Fu l'inizio di una cavalcata incredibile che portò la Fiorentina a vincere lo scudetto. Ecco, questa bella Fiorentina ha già dato segno di sé sia in campionato che in coppa. Italiano ha i numeri per portare avanti una rosa che ha giocatori ideali per tentare una sorpresa dopo tanti anni. Un ritorno agli anni yeye, per riportare anche il calcio della bellissima provincia italiana a trionfare sulle grandi, che ogni anno vincono e mangiano scudetti"