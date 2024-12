Il presidente dell'Olympiakos Evangelos Marinakis, che gestisce anche il Nottingham Forest dell'ex viola Milenkovic, è stato premiato per i successi ottenuti la passata stagione con il club greco, col quale ha vinto Youth League e Conference League. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport.

‘Due trofei vinti contro due grandi squadre’

“Grazie a tutti per l'invito e grazie a tutti per questo premio, è bello essere in Italia. Peraltro la scorsa stagione abbiamo vinto due trofei proprio contro due club italiani: la Fiorentina e il Milan, che sono due grandi club anche a livello europeo. Dunque è stato bellissimo”.

‘Due milioni di persone in festa al Pireo, una straordinaria doppietta’

"È stato emozionante che la Grecia vincesse due titoli visto che una tale doppietta non era mai accaduta prima. Dopo la vittoria della Conference, abbiamo visto due milioni di persone in festa in tutto il Pireo: non c'era così tanta gente nemmeno quando abbiamo ripristinato la democrazia!".