Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è contento di alcune cose che ha visto sia nel match contro il Torino che in questo inizio di stagione: “Non vedo difficoltà per centrocampo e difensori nel sostenere due attaccanti e un trequartista, non abbiamo avuto problemi di scompensi ed equilibri. E’ chiaro che ci sono tante cose da sistemare ma non ho visto questo tipo di problemi”.

E poi: “Alla ripresa del campionato, incontreremo alla ripresa squadre di livello e di spessore e le prestazioni della squadra e i risultati mi diranno che strade seguire. Non so se giocheremo con due punte e un trequarti contro il Napoli o in altro modo. Non sarà un problema cambiare posizioni in campo se l'atteggiamento dei giocatori sarà questo”.

E infine: "Non è una mia preoccupazione dare un sistema di gioco alla squadra. Tre sicuramente dietro, due esterni e poi si cambia. Una punta, due punte, un trequartista, due mediani, oppure tre, sono tutte cose che varieranno.

Un bilancio alla prima sosta? Passare il preliminare è un aspetto positivo, per tutti era scontato ma per noi non lo era. Se fossimo riusciti a vincerne almeno una in trasferta sarebbe stato il top. Per me potevamo vincerle tutte e quattro. Oggi ho visto delusione nei ragazzi e questo mi piace. La squadra è seria e ha dentro qualcosa. Il mercato? Se la società ha parlato così vuol dire che non ci saranno altri arrivi, la squadra c’è, è completa e credo che si possa lavorare bene. Il club è stato bravissimo a confermare tutti i giocatori forti che c’erano e ne ha messi alcuni che hanno completato la rosa. Tocca a noi lavorare bene e preparare bene le prossime partite. Alla ripresa avremo un calendario bello ma tosto e vedremo alla prossima sosta a che livello saremo arrivati".