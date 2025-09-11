Commisso è tra gli uomini più ricchi d'America. Quanto vale il suo patrimonio e la sua posizione nella nuova classifica di Forbes

C'è anche il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nella nuova classifica pubblicata da Forbes, che ha messo in fila le 400 persone più ricche d'America.

Il patrimonio di Rocco

Il numero uno viola ha un patrimonio stimato in 5,6 miliardi di dollari (4,7 miliardi di euro al cambio attuale) e viene posizionato al 270esimo posto di questa graduatoria.

Musk guarda tutti dall'alto

I primissimi però sono a grande distanza rispetto al fondatore di Mediacom (che è comunque una delle principali cable company del paese). Il numero uno è Elon Musk, sudafricano di nascita, ma stabilitosi ormai da tempo nella nazione a stelle e strisce, che ha un patrimonio di 428 miliardi di dollari.

Il resto del podio

Completano il podio il cofondatore di Oracle Larry Ellison, al secondo posto con un patrimonio di 276 miliardi di dollari, e l'ad di Facebook Mark Zuckerberg, in terza posizione con 253 miliardi.